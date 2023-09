Advocaat zag dood Yvon K. niet aankomen: ‘Ongelofelijk heftig’

Esther Vroegh, de advocaat van gifmoordverdachte Yvon K., zag de dood van haar cliënte niet aankomen. Yvon K. werd maandagmorgen dood gevonden in haar huis in Tilburg. Vroegh gaat ervan uit dat Yvon K. zelfmoord heeft gepleegd. “Het is ongelofelijk heftig, zeker na een juridische strijd van een aantal jaar.”

Ze vindt het wrang dat de uitspraak in de zaak, die eigenlijk woensdag zou zijn, nu niet meer komt. "Er zal nooit meer duidelijkheid komen, in het zicht van de finish." Vorige week had de advocate nog contact met haar cliënt. Ze zag haar dood niet aankomen. "In het verleden zei ze wel eens dat ze het niet meer zag zitten. Ze had zoveel problemen die opgelost moeten worden. Maar haar vechtlust was de laatste tijd wel weer terug", zegt Vroegh.

"Vanochtend nog had ze me nog een mail gestuurd. Niets daarin wees erop dat ze van plan was om zichzelf van het leven te beroven." Over de inhoud van de mail wil ze verder niks kwijt.

Volgens Vroegh komt er nu geen beslissing van de rechtbank. "Juridisch is het zo dat de rechtbank geen uitspraak meer kan doen. Er komt geen schuldigverklaring of vrijspraak. De betrokkenen zullen geen uitsluitsel krijgen. Het zou voor hen veel rust geven als er wel een uitspraak zou zijn."