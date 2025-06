Gekko moet in quarantaine: 'Jumbo zou een toepasselijke naam zijn'

De Moorse muurgekko die dit weekend in het Jumbo-distributiecentrum in Veghel tussen een lading fruit werd gevonden, zit bij dierenpark De Oliemeulen in Tilburg in quarantaine. Voor het dierenpark zijn de beestjes geen onbekenden: afgelopen week kwamen er nóg twee binnen.

De Moorse muurgekko heeft een grijs met bruine kleur en komt oorspronkelijk uit Zuid-Europa en noordelijke Afrika. Het beestje wordt vaker in Nederland aangetroffen. "Afgelopen week hebben we er drie binnengekregen", vertelt Marijn van Harrewijn, dierenverzorger bij dierenpark De Oliemeulen. "We zien dat vooral tijdens het vakantieseizoen. Ze komen ongemerkt mee in koffers van vakantiegangers. Via fruitzendingen gebeurt het niet vaak."

Tussen het fruit

De gekko werd opgemerkt door medewerkers van het Jumbo-distributiecentrum in Veghel. Ze stopten hem in een bakje, waarna de dierenambulance de gekko ophaalde en hem naar dierenpark De Oliemeulen bracht. Daar kan het diertje aansterken.

Waar het beestje precies vandaan komt, weet Marijn niet. "Mijn vermoeden is Zuid-Europa, maar het is onbekend waar de lading fruit vandaan kwam."

Quarantaine

De gekko zit de komende zestig tot negentig dagen in quarantaine. "Zo weten we zeker dat hij niet ziek is of parasieten bij zich draagt en beschermen we de andere dieren." De dierenverzorgers houden het dier goed in de gaten en voeren hem regelmatig. "Hij heeft waarschijnlijk een flinke reis gehad en we willen dat 'ie goed op gewicht komt. Gelukkig zag hij er bij aankomst nog redelijk fors uit. Ik denk dat hij tussen het fruit genoeg insecten heeft kunnen vinden om te eten."

Na de quarantaineperiode kijkt De Oliemeulen of het beestje in Tilburg blijft of herplaatst wordt naar een andere locatie.

Naam

De gekko, die zo’n 12 tot 16 centimeter lang kan worden, heeft nog geen naam gekregen. “Jumbo zou wel een toepasselijke zijn”, zegt Marijn met een glimlach. “Ik ben er in elk geval blij mee; weer een extra diertje om voor te zorgen.”