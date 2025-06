Mogelijk urenlang geen stroom deze winter in delen van Brabant door vol net

De kans dat je komende winter in delen van Brabant een paar uur zonder stroom komt te zitten, wordt steeds groter. Dat maakt Enexis bekend na vragen van Omroep Brabant. De netbeheerder moet steeds vaker verregaande maatregelen nemen om het bomvolle elektriciteitsnetwerk draaiende te houden. Als noodmaatregel zijn er zelfs plannen om delen van hoogspanningsstations in Brabant tijdelijk uit te zetten, om grote schade aan het station en de kabels te voorkomen.

Volgens de woordvoerder zitten dan zeker duizenden mensen meerdere uren zonder stroom, met alle gevolgen van dien. Ook bedrijven worden dan getroffen. Internet ligt er dan uit, liften werken niet meer en koelkasten staan uit. In winkels werken pinapparaten en kassa's niet meer. Ook is er geen warm water.

Duizenden mensen zonder stroom Als een deel van het hoogspanningsstation moet worden uitgeschakeld, zijn de gevolgen groot, waarschuwt Enexis. "Op dat moment is er in het afgeschakelde deel van het station geen stroom beschikbaar voor de klanten die op dit station zijn aangesloten. Zij kunnen dan ook geen stroom terugleveren."

Waar er in de zomer problemen ontstaan doordat er teveel zonne-energie teruggeleverd wordt aan het net, wordt er in de winter juist teveel elektriciteit verbruikt. De overbelasting kan volgens Enexis komende winter op drukke momenten ontstaan, tussen vier uur 's middags en negen uur 's avonds. "Op het moment dat overbelasting optreedt, dan kan onze infrastructuur doorbranden. Dat zorgt voor een langdurige stroomuitval", vertelt de woordvoerder van Enexis.

Ook dit voorjaar en deze zomer kijkt Enexis al of het soms nodig is om delen van het net in Brabant urenlang af te sluiten. Vooralsnog is dat niet nodig, maar voor later in het jaar zijn de zorgen groot. "Voor deze winter zijn er zeker vijf stations waar overbelasting dreigt als maatregelen niet voldoende opleveren", zo laat een woordvoerder van Enexis weten. Het gaat om delen van de hoogspanningsstations Etten-Leur, Den Bosch Noord, Tilburg Noord en Uden en het Overijsselse Ommen Dante.

Dat betekent dat mensen urenlang zonder stroom komen te zitten. Deze uiterste maatregel wordt tot in de puntjes voorbereid. “We nemen gemeenten, provincies en andere belanghebbenden hier uiteraard tijdig in mee.”

Om te voorkomen dat het net uitgeschakeld moet worden, is aan 25 Brabantse grootverbruikers opgelegd om op piekmomenten minder stroom te verbruiken. "Voor zover dat mogelijk is." Hoe die bedrijven dat gaan doen, mogen ze zelf bepalen. Enexis geeft de bedrijven zes maanden de tijd om met een plan te komen. "Wij realiseren ons dat dit een ingrijpende boodschap is voor bedrijven. De impact kan groot voor ze zijn."

In de nacht auto opladen

De vraag naar elektriciteit groeit volgens Enexis harder dan de uitbreiding van het elektriciteitsnet. Steeds meer mensen maken gebruik van bijvoorbeeld zonnepanelen, warmtepompen en laadpalen voor elektrische auto’s. Steeds meer bedrijven gaan van het gas af en stappen over op groene stroom.

Klanten kunnen volgens de woordvoerder bijdragen aan de oplossing. "Tijdens koude en donkere dagen scheelt het enorm als particulieren hun elektrische auto niet in de avonduren opladen, maar bijvoorbeeld ’s nachts. In het voorjaar vragen we klanten juist om hun energiegebruik te plannen op momenten waarop de zon het hardst schijnt."

Het stroomnet moet fors worden uitgebreid, maar de uitbreidingsprojecten van het hoogspanningsnet in Brabant duren veel langer dan gepland. De verzwaring en uitbreiding in Waalwijk en Wijchen lopen een vertraging op van twee tot vier jaar. Hierdoor kunnen tweeduizend bedrijven en grootverbruikers, die op de wachtlijst staan voor een nieuwe of zwaardere aansluiting, pas veel later worden aangesloten. Sommige zelfs pas in 2033.