Pegida blaast koranverbranding in Eindhoven af

Anti-islambeweging Pegida heeft een koranverbranding maandagmiddag in Eindhoven afgeblazen. De beweging had toestemming om dat op het Stadhuisplein te doen, maar zag daarvan af. Pegida-leider Edwin Wagensveld zegt dat hij wilde demonstreren bij een moskee en dat het treurig is dat dat niet kan. Hij vindt het Stadhuisplein totaal ongeschikt voor een demonstratie. "Wij hebben ons daarom ook niet afgemeld".

Het plein bij het stadhuis bleef vrijwel leeg en verlaten. Alleen een klein groepje jonge moslims kwam even kijken en deed een gebed op het plein. Daarna verdwenen ze weer. Van Pegida was geen spoor te bekennen. Pegida-leider Edwin Wagensveld zag een demonstratie op het Stadhuisplein niet zitten. Tegen Omroep Brabant zegt hij dat hij zich niet door een burgemeester (Dijsselbloem PvdA) laat voorschrijven waar hij wel en niet mag staan. Wagensveld stelt dat Dijsselbloem bovendien lid is van een partij die met een motie de vernietiging van de staat Israël steunt. Hij doelt op de omstreden anti-Israël motie van GroenLinks Kamerlid Piri die afgelopen weekend met veel tumult is aangenomen tijdens een partijcongres.

Moskee

Wagensveld beweert dat de islam de enige godsdienst is die dreigt met terreur en stenen gooien bij een demonstratie. Zes jaar geleden liep een koranverbranding en een barbecue met varkensvlees, georganiseerd door Pegida voor de Al Fourqaan moskee in Eindhoven, compleet uit de hand. Honderden woedende jongere moslims kwamen erop af. De mobiele eenheid moest eraan te pas komen om de orde te herstellen. Volgens Wagensveld 'heeft de gemeente sinds die tijd alleen thee gedronken met koekjes en verder niets gedaan om de moslims bekend te maken met de normen en waarden van onze rechtsstaat en het recht op demonstratie'. Voor burgemeester Jeroen Dijsselbloem was de uit de hand gelopen demonstratie in 2019 een reden om de demonstratie alleen toe te staan op het Stadhuisplein.

Wagensveld verscheurt een Koran (foto: X)