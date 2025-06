'Italiaanse partij heeft interesse in parken Peter Gillis'

De deal rond de Nederlandse vakantieparken van Peter Gillis' Oostappen Groep is nog steeds niet rond. Er wordt druk gezocht naar financiers en inmiddels is er ook een Italiaanse partij in beeld die interesse zou hebben. Dat zegt de adviseur van Take Dijkstra, de 75-jarige Fries die al maanden met Gillis onderhandelt over een deal.

Alles draait om de negen Nederlandse vakantieparken van Peter Gillis. Die wil de Brabantse ondernemer verkopen, omdat gemeenten hem nauwelijks nog vergunningen willen geven. Belastingdienst

Eerder dit jaar leek alles in kannen en kruiken, Dijkstra zou de parken voor 185 miljoen overnemen. Maar de koper trok zich terug toen hij ontdekte dat Gillis grote problemen met de Belastingdienst heeft.

Via een kort geding dwong Gillis af dat de deal toch door moest gaan. Even leek het erop dat Dijkstra niet van plan was dat geld neer te leggen, en liever enorme dwangsommen betaalde dan de parken over te nemen. Dit werd al snel genuanceerd door de nieuwe advocaat van Dijkstra. De afgelopen weken zijn beide partijen weer met elkaar in gesprek. Italiaanse partij

Eenvoudig zijn die gesprekken niet, want de oorspronkelijke financiers hebben zich allemaal teruggetrokken. Dat meldt Jeroen Ferrara, adviseur van Taeke Dijkstra, aan Omroep Brabant. "Ik ben nu maar in mijn eigen netwerk mensen aan het zoeken, er liggen meerdere opties open", aldus Ferrara. Een van die opties zou een buitenlandse partij zijn. "Een aantal mensen uit Zuid-Italië heeft zeker interesse", zo meldt Ferrara, maar ook andere mogelijkheden worden bekeken. "We kunnen het ook zelf doen, dan ga ik samen met de heer Dijkstra de parken runnen. Of we verkopen een deel van de parken." 'Veertien uur per dag'

Ferrara blijft optimistisch. "Ik ben veertien uur per dag met deze deal bezig. Ik begon als adviseur van Dijkstra die een keer mee mocht naar de rechtbank, nu ben ik opeens een soort dealmaker." Hij zegt op korte termijn zaken 'op te willen lossen' en hoopt snel tot een deal te komen. De advocaat van Peter Gillis, Erik Braun, liet maandag aan het ANP weten dat er inderdaad ontwikkelingen zijn, maar dat er nog geen zicht is op een deal.