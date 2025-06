Yvette houdt een dubbel gevoel over aan het winnen van deze prijs

Zelf een wedstrijd winnen met een onderzoek waarin je juist je wenkbrauwen fronst over hoe competitief onze maatschappij eigenlijk is. Filosoof Yvette Drissen (30) van Tilburg University wist niet eens dat ze meedeed aan de wedstrijd van de Stichting Praemium Erasmianum, maar won toch. "Dat vind ik natuurlijk superleuk, ik ga niet liegen. Maar het is wel dubbel."

Stichting Praemium Erasmianum is ooit opgericht door Prins Bernhard om knappe koppen in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en kunsten te stimuleren. Bijvoorbeeld door, met een duur woord, een dissertatieprijs uit te reiken. Wetenschappers werken dan jarenlang aan een proefschrift. En de állerbeste onderzoeken krijgen daar vanuit de stichting een beloning voor. Yvette dus ook. Ze schreef als filosofe bij Tilburg University het proefschrift When Success Becomes the New Normal: The Competitive Society and its Symptoms en zette daarmee de jury aan het denken. Daarin neemt ze onder de loep hoe competitief we met z'n allen zijn, hoe dat komt en wat daar de gevolgen van zijn. Is dat iets wat van nature gebeurt of pushen onze scholen, werkgevers en directe omgeving ons ook daarin? Nou, die waarheid ligt ergens in het midden.

"Ja, mensen zijn van nature geneigd om zich met een ander te vergelijken."

"Ja, mensen zijn van nature geneigd om zich met een ander te vergelijken. Maar in hoeverre dat vervolgens uit de hand loopt, hangt van de maatschappij af", vertelt ze. Het heeft onder andere invloed op je zelfbeeld, op de tijd en het geld dat je eraan besteedt, op hoe lief je nog naar je (werk)relaties bent, maar ook op de zorg en het onderzoek. "Competitie is zeker niet altijd slecht. Maar soms is het winnen omwille van het winnen. Dan wordt onze drang om te winnen zo belangrijk dat we vergeten waar het eigenlijk om draait." Zo kwam Yvette op het idee van het proefschrift. Ze zag mensen om haar heen worstelen, maar deed dat zelf ook. "Je zit in een ratrace. Ik wilde weten waarom mensen uitvallen met een burn-out, of waarom ze stressklachten hebben. Ik merkte dat mensen bezig waren met er bovenuit blijven steken. Doe ik wel genoeg? Is een master-studie wel genoeg?" Die academische wereld is namelijk knettercompetitief. Het gaat constant om bewijzen wat je in je mars hebt. Als je een nieuw onderzoek wil doen, moet je eerst kans maken op een studiebeurs. "En de kans dat je die wint, is maar iets van 15 tot 20 procent." Wrang. Want hoe vliegender je start is, hoe beter het later in je loopbaan ook zal gaan. Om de druk nog maar wat verder op te voeren.

"Misschien zijn we in deze maatschappij soms te competitief."