Lavreysen verslaat grote concurrent Richardson in eigen dorp

Een keirinsprintwedstrijd winnen in je eigen dorp: olympisch kampioen Harrie Lavreysen flikte het maandagavond in Luyksgestel. De baanwielrenner gaf zijn dorpsgenoten waar ze op hoopten, al ging het niet vanzelf. Zijn grootste concurrent Matthew Richardson stond namelijk ook aan de start.

"Er zijn heel veel bekenden hier, heel leuk", zei Lavreysen, die met vijf olympische titels de meest succesvolle deelnemer van de olympische zomerspelen is. "Ik rijd natuurlijk het hele jaar op allerlei plekken, maar om dan in Luyksgestel in de Dorpstraat te mogen rijden, is voor mij heel speciaal."

Dat ook zijn internationale rivaal Richardson meedeed, gaf het evenement extra glans. "Hij heeft het me de afgelopen jaren heel erg moeilijk gemaakt", zei Lavreysen. De Australische Richardson komt inmiddels uit voor Groot-Brittannië. "Als iemand het me moeilijk maakt, is hij het wel." Lavreysen won vijf titels in Parijs, waar Richardson tweede werd. Toch verwacht hij niet zomaar opnieuw de bovenliggende partij te zijn. "We gaan het zien, ik ga er wel echt een sprint van maken."

Geen wegfiets

Richardson kampte wel met een probleem: hij had nog geen wegfiets. Die heeft hij van de organisatie gekregen. "Ik heb gisteren een paar sprintjes gedaan, maar ik heb er nog niet veel op gereden. We zullen zien hoe het gaat. Ik ben hier gekomen om te winnen, hard te rijden. Harrie ook. We gaan zien wie er beter in vorm is."

In de finale wist Richardson de eerste sprint te winnen, maar Lavreysen sloeg terug in de tweede en beslissende ronde. Daarmee pakte hij de overwinning. Jeffrey Hoogland eindigde als tweede in het eindklassement, Richardson werd derde.

Trots

"Echt vet", zei Lavreysen na afloop. Hij onderschatte de eerste bocht, maar in de tweede race niet. Totale snelheid? 71,1. Hij is nog nooit met zo'n snelheid door de straat gegaan. "Dan krijg je een boete denk ik", grapt de baanwielrenner. Hij vindt het leuk dat Richardson zijn geboortedorp heeft gezien. "Hij zei dat hij het mooi vond waar ik opgegroeid ben."

Onder het publiek klonk vooral trots. Een vrouwelijke toeschouwer vindt het leuk om te zien dat het dorp deze wedstrijd organiseerde. "Ik ben echt trots. Het is onze Harrie en het blijft onze Harrie." Ze kent hem al sinds zijn jonge jaren. "Ik heb Harrie nog op de peuterspeelzaal gehad en toen was hij al goed op een fietske."