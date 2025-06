Tot negen jaar cel voor het runnen van drie drugslabs

Een 47-jarige man uit het Belgische Turnhout is maandag door de rechter in Den Bosch veroordeeld tot negen jaar cel. Hij gaf leiding aan een criminele organisatie die drie drugslabs in gebruik had. Die stonden in Sint-Oedenrode, Dinteloord en het Limburgse Heerlen. De 27-jarige zoon van de man, uit het Belgische Pelt, gaat acht jaar de cel in. Zeven medeverdachten hebben celstraffen tussen een en vijfenhalf jaar gekregen.

In de labs, die begin 2021 werden ontdekt, werden harddrugs geproduceerd. De vader en zoon hadden volgens justitie een sturende rol in de onderneming. Zij kregen naast de celstraf ook ieder een geldboete van 103.000 euro opgelegd. Verdeling van de winst

Een 47-jarige Eindhovenaar en een man (42) uit Steenbergen werden respectievelijk veroordeeld tot een celstraf van vier en 5,5 jaar en en geldboete van 50.000 euro. Zij namen beslissingen over de verdeling van de winst, regelden de grondstoffen voor de drugslabs en de hardware, betaalden de 'koks' en de eigenaren en runden de organisatie van één van de labs.