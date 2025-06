Dreun was oorverdovend, buurt geschokt na dodelijk ongeluk op N629

“Alweer een verkeersdode”, verzuchten omwonenden van de N629 bij Oosteind. Afgelopen maandagavond kwam bij een frontale botsing met een rouwwagen een man om het leven. De bewoners hopen dat de weg voor hun huis zo snel mogelijk wordt aangepakt. En hoewel de plannen voor een nieuwe veilige weg er al lang liggen, zegt de provincie dat die door de stikstofcrisis voorlopig niet door kunnen gaan.

De omwonenden hoorden maandagavond een enorme dreun, toen een rouwauto en twee andere auto’s frontaal op elkaar botsten. Een 44-jarige man uit Lelystad raakte zwaargewond en overleed later in het ziekenhuis. Ook vier andere gewonden moesten naar het ziekenhuis. In de rouwwagen werd op het moment van het ongeluk een overledene vervoerd.

De plek van het ongeluk de volgende ochtend (foto: Jos Verkuijlen).

Adrie Huijben woont in een zijstraat van de weg. Ze zat samen met haar dochter en schoonzoon buiten in de tuin toen de knal kwam. "Eerst dacht ik dat het geluid van de loonwerker hierachter kwam”, zegt ze. Ook haar buurvrouw Marja Brouwers hoorde het ongeluk gebeuren. “Het was een hele harde klap. Die dreunde enorm na.”

Vanaf de oprit keken Adrie en haar buurvrouw naar wat er zich op de weg afspeelde. “We zagen allemaal hulpdiensten. Het was eng, heel eng. Echt heftig”, zegt Adrie. “Eén bak ellende”, vult buurvrouw Marja aan.

“Het ongeluk is het gevolg van deze weg”, vervolgt Marja. “Vooral in de avond wordt hier vaak meer dan 100 kilometer per uur gereden. Er wordt al zo lang over deze weg gesproken. Ik denk al twintig jaar. En nu is er weer een slachtoffer", zegt Adrie. “ Ook de provincie beaamt dat er op de weg veel ongelukken gebeuren. Samen met de gemeente Dongen en Oosterhout zijn ze al jaren bezig om de N629 om te leiden langs het Wilhelminakanaal. Jarenlang was daar veel protest tegen, omdat het traject langs twee natuurgebieden zou gaan. Uiteindelijk oordeelde de Raad van State dat de weg er mocht komen.

Het tracé van de omleiding van de N629

Maar sindsdien gooit de stikstofcrisis roet in het eten. Er werd van alles gedaan om alsnog binnen de stikstofnormen te blijven. Het verkeersmodel, waarmee men berekent hoeveel verkeer er verwacht wordt, werd aangepast. De maximumsnelheid zou worden verlaagd en er waren plannen voor een snelfietspad tussen Tilburg en Oosterhout.

"Te vroeg om te zeggen dat de inrichting van de weg iets met het ongeluk te maken heeft."

In mei liet gedeputeerde Stijn Smeulders (Mobiliteit) weten dat al deze maatregelen niet voldoende zijn, en dat er dus voorlopig geen zicht is op realisatie van de weg. In een reactie op het ongeluk van maandagavond laat de provincie weten dat nog niet duidelijk is hoe dit tragische ongeluk heeft kunnen gebeuren. “Het is dan ook te vroeg om te zeggen of de inrichting van de weg iets met het ongeluk te maken heeft”, zegt een woordvoerder. Nu het niet duidelijk is wanneer de N629 ooit zal worden omgelegd, gaat de provincie de komende maanden bekijken welke maatregelen zij kan nemen om de situatie veiliger te maken.