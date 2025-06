Duizenden vapes en nicotinezakjes in beslag genomen

Bij een controle in Bergen op Zoom zijn dinsdag 3300 vapes en 1100 nicotinezakjes in beslag genomen. Volgens een woordvoerder van de gemeente werd deze illegale handelswaar gevonden in een winkel.

Hij laat verder weten dat het spul naar alle waarschijnlijkheid zal worden vernietigd. Als de eigenaar bezwaar maakt tegen dit voornemen, dan kan dit worden uitgesteld.