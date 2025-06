Meerdere auto's botsen op Merwedebrug, lange vertraging

Op de Merwedebrug, op de snelweg A27 tussen Utrecht en Breda, is dinsdag aan het begin van de avond een ongeluk met meerdere voertuigen gebeurd. De ANWB meldt dat er tussen Lexmond en Werkendam, in de richting van Breda, rekening moet worden gehouden met een vertraging van ruim 30 minuten.

Het is niet bekend of er iemand bij het ongeluk gewond is geraakt. Twee auto's moeten door een bergingsbedrijf worden afgevoerd. Het zou in totaal gaan om vier auto's en een busje.

De linkerrijstrook in de richting Breda is voor de afhandeling van het ongeluk voorlopig dicht. Direct na het ongeval was de extra reistijd nog ruim een uur.