Tuinhuis gaat in vlammen op, ook een serre loopt schade op

Een tuinhuis aan de Bunder in Gemert is dinsdagavond uitgebrand. Een serre liep grote schade op. De brandweer maakte zich zorgen over explosiegevaar, omdat er gasflessen in het tuinhuis stonden. Door de brand raakten zonnepanelen beschadigd en zijn er losse stukjes vrijgekomen.

Het vuur brak rond halfacht uit, waarschijnlijk in een scooter die in het tuinhuisje stond. Hoe dat kon, is onduidelijk. Volgens een buurtbewoner was er sprake van een korte, maar fikse brand, die gepaard ging met een flinke rookontwikkeling. Er is niemand gewond geraakt. 'Onder dekking blussen'

Vanwege de kans op het ontploffen van een of meer gasflessen heeft de brandweer, zo vertelde een woordvoerder, onder dekking moeten blussen. Dat betekent dat er extra bescherming was tussen de brandende gasflessen en de blussende brandweerlieden.