Pool hangt 13 jaar cel boven het hoofd, maar hij komt toch vervroegd vrij

De Pool Gregor S. uit Roosendaal heeft de afgelopen nacht voor het eerst in bijna twee jaar niet in een cel hoeven te slapen. En dat is zeer opmerkelijk, omdat tegen de man (42) onlangs een gevangenisstraf van dertien jaar is geëist bij de rechtbank in Breda.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) was ze door doodslag om het leven gekomen. Hiervoor was in de ogen van de officier van justitie één persoon verantwoordelijk: de landgenoot met wie ze een giftige liefdesrelatie had. Deze S. zou haar opzettelijk van het leven hebben beroofd door haar meermalen tegen het hoofd te slaan, met en/of zonder een of meer voorwerpen.

S. zat sinds het najaar van 2023 vast, omdat hij even daarvoor zijn twee jaar oudere vriendin om het leven zou hebben gebracht. Beiden waren dakloos. Het slachtoffer werd op 19 augustus 2023 dood gevonden in struiken langs het fietspad parallel aan de Strausslaan in Roosendaal. De politie ging al snel uit van een misdrijf.

Normaal gesproken zou de rechtbank dinsdag, twee weken na de behandeling, uitspraak hebben gedaan. Maar de rechter wilde er twee weken langer over nadenken. Op 10 juli zou nu de uitspraak volgen, maar dinsdagmiddag kreeg de raadsman van S. bericht dat zijn cliënt met onmiddellijke ingang op vrije voeten zou komen. “Ik was niet echt verrast, omdat het de enige juiste beslissing was, al had ik dit besluit wel wat eerder verwacht. Uiteraard reageerde mijn cliënt opgelucht”, reageert de advocaat.

Een vervroegde vrijlating betekent niet in alle gevallen dat een verdachte wordt vrijgesproken. De advocaat van S. kent geen twijfel: hij gaat uit van vrijspraak. “Mocht doodslag bewezen worden op basis van wat hem ten laste is gelegd, dan zou de te verwachten straf veel langer zijn dan de tijd die mijn cliënt in voorarrest heeft doorgebracht.”

De rechtbank in Breda laat weten dat het besluit is genomen op basis van een artikel in het Wetboek van Strafvordering. Dat komt erop neer dat tot de vrijlating is besloten, omdat de verdachte óf definitief vrij komt óf omdat zijn voorlopige hechtenis langer zou zijn dan een eventuele celstraf. Het Openbaar Ministerie kan uiteraard in beroep gaan tegen de uitspraak, die op 10 juli wordt gedaan.

Vrijgelaten na eis van achttien jaar

Het is niet uniek dat iemand wordt vrijgesproken ondanks een hoge eis van het OM. Eerder dit jaar gebeurde dat zelfs in hoger beroep, nadat de 23-jarige Quincy uit Schijndel door de rechtbank in Den Bosch tien jaar was opgelegd. Het OM vond die straf te laag, eiste bij het hof achttien jaar en kreeg vervolgens het deksel op de neus toen er (vervroegd) vrijspraak volgde.

Quincy was ervan beschuldigd dat hij in oktober 2022 een brand had aangestoken in het huis waar hij toen met zijn adoptiegezin woonde. Hij heeft die brandstichting altijd ontkend.

Na de vondst van de Poolse in Roosendaal begon de politie een onderzoek: