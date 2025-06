Familie zal nooit weten waarom Miranda dood moest na zelfmoord van ex

Met een korte zitting kwam woensdagochtend een einde aan de moordzaak tegen Bas D. uit Baarle-Hertog. D. vermoordde vorig jaar mei zijn ex Miranda van Houtum (43) in haar appartement aan het Wildpleintje in Goirle met een paar hamerslagen en had zich deze woensdag moeten verantwoorden voor de rechtbank. Maar D. besloot afgelopen zondag dat hij dat niet aankon en maakte een einde aan zijn leven in de gevangenis in Krimpen aan den IJssel.

Het beeld op de gang is net als bij andere heftige rechtszaken. Ruim twintig familieleden en vrienden van Miranda van Houtum, onder wie haar zoon en haar zussen, lopen naar de grote rechtszaal op de tweede verdieping. Het is stil en de stemming is bedrukt, zoals dat altijd wel is bij een moordzaak.

Binnen in de rechtszaal voelt de voorzitter van de rechtbank dat goed aan. “Zondag kregen we het bericht van overlijden van Bas D. Ik condoleer zijn nabestaanden en voor u, als nabestaanden van Miranda van Houtum, is dit een hard gelag. Jullie hoopten antwoorden te krijgen vandaag. En ook voor ons is dit spijtig, want we hadden de zaak graag behandeld.”

Er wordt af en toe wat gesnikt in de zaal. De dood van Bas D., die zichzelf heeft verhangen in zijn cel, komt hard aan. De familie van Miranda zal hierdoor nooit meer antwoorden krijgen op hun vragen. Maar of die antwoorden waren gekomen als Bas D. deze woensdag wel naar de rechtbank was gekomen, is maar de vraag.