Baby net na geboorte ontvoerd: een jaar cel voor ontvoerders

Een ouder stel uit Lage Zwaluwe heeft in 2016 illegaal een baby geadopteerd uit de Filipijnen. De man en vrouw waren op familiebezoek in het land toen ze besloten het kindje bij haar moeder weg te halen en mee te nemen. Haar geboorteakte vervalsten ze door hun eigen namen erop te zetten. Woensdagmiddag besliste de rechtbank in Breda dat Klaas B. (82) en Maribeth B. (61) een jaar voorwaardelijke celstraf krijgen en een taakstraf van 80 uur.

Het kindje, dat inmiddels 10 jaar oud is en bij een pleeggezin in Nederland woont, is destijds met valse documenten naar Nederland gebracht. Er is 25.000 Filipijnse pesos, omgerekend ongeveer 400 euro betaald voor het kind, en 5000 pesos voor de geboorteakte, zo'n 80 euro.

Klaas B. en Maribeth B. adopteerden met behulp van de zussen van mevrouw B. het baby'tje net na haar geboorte buiten de officiële procedure om, omdat zij daar te oud voor waren. Vervolgens is Maribeth, die volgens de officier van justitie 'beperkt intelligent' is, nog even met het kind in de Filipijnen gebleven. Een halfjaar later besloot Klaas het kindje naar Nederland te halen. Bij de Nederlandse ambassade in de Filipijnen heeft hij een Nederlands paspoort voor de baby aangevraagd. Op het paspoortformulier hebben ze verklaard dat zij de ouders van het kind zijn.