Wim Daniëls over zijn geboortedorp: 'Er gaat niets boven Aarle-Rixtel'

Schrijver en taalkundige Wim Daniëls kan het zelf bijna niet geloven als hij het zegt. Maar inderdaad, hij is nu 70. Maar dat wil niet zeggen dat hij rustig aan doet. Hij presenteert bij Omroep Max een nieuw seizoen ‘Nederland op film’, geeft lezingen en werkt ondertussen aan alweer een nieuw boek. “Ik hou van nieuwe dingen, maar ik kom altijd weer terug bij het vertrouwde. Er gaat niets boven Aarle-Rixtel!” Dat zegt hij woensdag in het televisieprogramma ‘KRAAK. Vraagt Door’ van Omroep Brabant.

Als je met Wim Daniëls door zijn geboortedorp Aarle-Rixtel loopt, komen de verhalen vanzelf. Over kleermaker Wim van de Vossenberg die altijd zijn raam open had en Italiaanse liederen zong. “Dat was een fantastische zanger. En daar, dat huis, daar zat een kruidenier. Wist je dat hier vijftien kruidenierszaken zaten in de jaren zestig? Nu zijn er nog twee supermarkten.” Schaalvergroting, dat vindt hij jammer. Zoals ook de gemeente Laarbeek, waar Aarle-Rixtel in is opgegaan, hem gestolen kan worden. Terwijl hij daar toch in 2019 ereburger van is geworden.

En hij mist de dorpsfiguren waarvan Aarle-Rixtel er veel had. Zoals de buurvrouwen Janske en Driekaatje de Wit. Twee zussen waar hij later na zijn studententijd in Tilburg naast ging wonen. “Ze gingen twee keer in de week met de bus naar Veghel omdat het brood daar twee cent goedkoper was en ze liepen met een kinderwagen met een pop erin door het dorp.”

Wim keek naar ze om en verzorgde zelfs hun begrafenis. Hij vraagt zich af waar ze zijn gebleven, die dorpsfiguren. “Ze moeten toch nog steeds geboren worden. Toen hoorden ze er gewoon bij, nu worden ze weggemoffeld.” Jammer vindt hij dat.