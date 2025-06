Ouders van ontvoerde baby Hannah vrijgesproken van mishandeling

Kim de L. en Rowan S. zijn beiden vrijgesproken van de mishandeling van hun pasgeboren baby Hannah in 2017. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag geoordeeld. Beide ouders werden vooral bekend door de ontvoering van hun kind in 2018. Zij trokken Hannah toen uit de armen van haar toenmalige pleegmoeder en gingen ervandoor.

En juist die ontvoering zorgde ervoor dat de mishandeling van de baby, die daarvoor plaatsvond, pas jaren later door de rechtbank werd behandeld. Kim de L. (33) was eind mei van dit jaar wel naar de rechtbank gekomen, maar vader Rowan S. is al jaren spoorloos en was er niet. De rechtbank kan niet zonder twijfel vaststellen dat Kim of Rowan hun pasgeboren baby in 2017 hebben mishandeld. Er is geen direct bewijs en daarom worden ze vrijgesproken. De vader krijgt wel een gevangenisstraf van vijf dagen voor het bedreigen van zijn zwager, bij wie de baby na de mishandeling door jeugdzorg was geplaatst. Hij zei aan de telefoon dat hij de man ‘vol lood zou pompen als hij hem ergens tegen zou komen’.

De ouders van Hannah: Rowan en Kim.

Hannah werd in augustus 2017 geboren en het gezin woonde toen in een appartement in Handel. Ruim zes weken na de geboorte zag de moeder blauwe plekken op het hoofd van haar kind. Ze liet de baby bij de huisarts onderzoeken en na een doorverwijzing werd in het ziekenhuis vastgesteld dat er sprake was van blauwe plekken, zes ribbreuken en een fractuur bij de enkel.