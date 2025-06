Buurtbewoners bang: ‘Maak van deze waterplas geen drugs- en seksplek’

Ze hebben het maar mooi getroffen, de bewoners van de Hoge Wal in Goirle. Als ze op hun terras zitten, kijken ze uit op de prachtige Oostplas. Maar toch maken veel bewoners zich zorgen. Want de gemeente wil de omheining bij de plas weghalen. En dat kan zorgen voor grote overlast, vrezen ze: “Drugsoverlast, met van die ballonnen, met lachgas. Dat was hier ook aan de gang toen dit nog een open plek was.”

Ontspannen zit Sebastiaan van Vugt nu nog op zijn terras voor zijn huis aan de Hoge Wal. Voor hem zijn laptop en een bak koffie. Met als uitzicht de Oostplas is het een jaloersmakend mooie werkplek. Hij woont er nu drie jaar. Maar het uitzicht was drie jaar geleden wel anders. Hij wijst naar de overkant van de plas: “Ze hebben er een ecologische zone van gemaakt en nu mag je er nog wel zwemmen, maar dan alleen even een duik nemen en snel weer weg. Je mag er nog geen handdoekje neerleggen.”

"Het was een gebied waar je ’s nachts niet heen wilde.”

En dat is maar goed ook, vindt Van Vugt. “Want het is heel lang een soort ligweide geweest. En daar ging het van kwaad tot erger. Vrijdagavond kwamen er campers aan, die laadden grote koelboxen uit en zondagavond vertrokken ze weer. Er werd gewoon gekampeerd.” Vooral ’s nachts was er volgens Van Vugt veel overlast: “Het nodigde uit tot drugs en seks. Het was gewoon een gebied waar je ’s nachts niet heen wilde.”

Met het weghalen van de omheining zijn veel buurtbewoners bang dat de overlast weer terugkomt: “Als je hier iets maakt wat lekker schuin is, waar je lekker op kunt liggen en je gaat er gras neerleggen, dan zou ik het ook wel weten. We zijn bang dat hier gewoon een recreatiegebied komt.”

Een schets van de plannen voor de Oostplas (afbeelding gemeente Goirle)

Ook vindt hij het plan niet veilig voor kinderen: “Dat is nog wel het meest irritante. Er wordt hier door kinderen gerolschaatst. En je hebt hier straks dat talud, dat hellende vlak. Ik heb een zoon van acht en ik zie het hem al doen. Of hij gaat er op z’n fietsje vanaf. Want wat is er leuker? Of straks in de winter als er sneeuw ligt: ervan af. Maar dan zit er geen fysieke afscheiding tussen het wandelpad en de Oostplas. Dus de mogelijkheid om erin te vallen is heel reëel.”

"We kregen klachten over ratten in de versleten draadmanden."

Een woordvoerder van de gemeente zegt in een reactie dat het gaat om groot onderhoud, omdat de omheining, die bestaat uit korven gevuld met keien, versleten is: “Er werden stenen uitgehaald en daar werd mee gegooid. Ook kregen we klachten over ratten die in de versleten draadmanden zouden zitten." Dat de gemeente het gevaar niet ziet, snapt Van Vugt niet. Hij wijst naar een plateautje voor de vijver. “Dat was eerst open. Toen de wijk hier werd geopend, heeft de gemeente daar zelf een hekje voor geplaatst omdat het zogenaamd levensgevaarlijk was. Dan is het toch raar dat ze nu de het hele hek weg willen halen?” De werkzaamheden starten op 11 augustus. Begin deze maand kregen de bewoners een brief waarin ze op de hoogte werden gesteld. Inmiddels heeft Van Vugt in de buurt 49 handtekeningen ingezameld tegen de werkzaamheden. Volgens de woordvoerder van de gemeente wil de wethouder die verantwoordelijk is voor het onderhoud graag in overleg met Van Vugt: “Om waardering uit te spreken voor zijn zorgen en de betrokkenheid. We willen hem zorgvuldig en zo goed mogelijk van dienst zijn.”

De Oostplas in Goirle (foto: Omroep Brabant).