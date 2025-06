Aantal uren kraamzorg zowat gehalveerd, problemen worden nijpender

Toekomstige papa's en mama's die deze zomer een kindje verwachten kunnen opgelucht ademhalen. Iedereen krijgt deze periode kraamzorg. Maar ouders in spe moeten er wel rekening mee houden dat die zorg waarschijnlijk minimaal is. Dat laten zorgverzekeraars VGZ en CZ weten. "Het probleem wordt steeds groter", vertelt Shireen van den Broek van CZ.

De kraamzorg in onze provincie staat al jaren onder druk en de situatie wordt steeds nijpender in de zomermaanden. In Nederland krijgen ouders vaak 45 tot 49 uur kraamzorg. Deze zomer wordt dat voor veel ouders teruggeschroefd naar het wettelijk minimum van 24 uur. Dat komt door de combinatie van drie oorzaken: er worden in de zomer meer kinderen geboren, ook kraamverzorgenden gaan met vakantie en het kraamzorgpersoneel vergrijst in rap tempo. "In die periode, die eerder begint en langer doorloopt, zien we dat er onvoldoende kraamverzorgenden zijn om alle kersverse ouders van alle vooraf beloofde kraamuren te voorzien", vertelt Van den Broek van CZ.

"Op deze manier vallen er deze zomer geen mensen buiten de boot."

De afgelopen tijd hebben de zorgverzekeraars en alle kraamzorgorganisaties de handen ineengeslagen om toch iedereen te kunnen helpen, vertelt Mathijs Winter van VGZ. "We hebben de zorg samen efficiënter ingericht. Alle beschikbare uren kunnen we beter verspreiden zodat iedereen in ieder geval het minimale aantal uren krijgt. Dat betekent dat de ene kraamzorgorganisatie die uren over heeft, bijspringt voor de ander. Op deze manier vallen er deze zomer geen mensen buiten de boot." Maar dat is niet de enige oplossing. Ook wordt er weer flink ingezet op kraamzorghotels: vaak een afdeling in een ziekenhuis waar kersverse moeders en hun pasgeboren kind een aantal dagen verblijven. Op die plek zijn ook een of meerdere kraamverzorgenden.

Winter van VGZ: "Dat is efficiënt gebruikmaken van de beschikbare uren. We hoeven dan maar een kraamverzorgende op vier moeders en hun baby in te zetten", vertelt hij. Zijn collega van CZ vult aan: "We komen liever thuis om achter de deur te kijken, maar dit is the second best", zegt Van den Broek.

Dit zijn de drie kraamzorghotels in Brabant deze zomer: • Eindhoven: inmiddels structureel kraamhotel wordt in de zomer opgeschaald van vier naar acht kamers • Tilburg: inmiddels structureel kraamhotel (ook voor inwoners van Breda) • Bergen op Zoom: tijdelijk kraamhotel van 1 april tot en met 1 november met negen kamers (ook voor inwoners van Breda)

Het kraamzorghotel in Den Bosch komt in ieder geval niet terug. Vorig jaar was er een in een zorginstelling. "Maar we merkten dat de ouders daar niet zo graag naartoe wilden. Dat is dan niet efficiënt. We hebben er nu voor gekozen om de kraamverzorgenden voor de kraamzorg aan huis in te zetten", vertelt Van den Broek.

"We willen in de toekomst meer gaan kijken naar de individuele behoefte."