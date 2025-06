Rattenplaag teistert buurt: 'Ze trappen niet in de val'

Op een zonnige zomerdag is er geen rat te zien in de Graaf Hermanstraat in Cuijk. Maar wie zijn ogen goed de kost geeft, ziet duidelijk sporen van het ongedierte. Overal zitten gaten en holen bij deuren en schuren. "Ze zitten vaak onder de fundering van de huizen." Volgens buurtbewoners wordt de plaag die al maanden duurt, veroorzaakt door een verouderd riool.

In een rustige woonwijk nabij een tennisclub zijn de ratten niet langer ongewenste bezoekers, maar vaste bewoners. Steeds meer buurtbewoners slaan alarm over de plaag die hen in toenemende mate overlast bezorgt. Uit berichten in de buurtapp blijkt dat het probleem wijdverspreid is en groeiende. “De een na de ander meldt dat ze de dieren hebben gezien,” zegt buurtbewoner Mark. “Een bewoner heeft een rattenklem gezet en heeft er al een paar gevangen. Bij een buurman is er zelfs één in een bloempot verzopen. Van een andere hoor ik dat ze in de garage zitten.”

"Het is nog net niet dat ze mijn boterham uit mijn vingers rukken."

Zelf zag Mark zijn eerste rat pas kort geleden. “Ik zat in de tuin, en in één keer zag ik zo’n dikke vette rat van de ene kant van de tuin naar de andere kant sjezen.” Op advies van de gemeente schafte hij rattenklemmen aan. “Maar de eerste dag ving ik alleen een heel klein veldmuisje. Dat vond ik dan wel weer sneu. De ratten zelf laten zich nog niet vangen. Ik heb een val gezet bij een gat in de buurt van de muur van de kleedruimte van de tennisclub, die grenst aan mijn tuin. Hopelijk trapt er een keer een in.”

Een rat in Cuijk (foto: Omroep Land van Cuijk).

Voor Mark, vader van jonge kinderen, is het meer dan een ongemak. “Een rat wordt toch gezien als ongedierte. Ze klimmen overal op. Het is nog net niet dat ze mijn boterham uit mijn vingers rukken,” zegt hij lachend, al klinkt de ergernis door.

"Ze bijten vuilniszakken kapot, zitten in tuinen of kruipruimtes.”

Buurtgenoot Hans Elbers herkent het beeld en spreekt van een steeds ernstiger probleem. “Het loopt echt de spuigaten uit. We hebben wel eens een bedrijf ingehuurd voor ongediertebestrijding, maar dat helpt maar tijdelijk en het is kostbaar.” Volgens hem ligt een deel van het probleem bij de infrastructuur. “Ik heb het idee dat die ratten hier graag zijn omdat de riolering slecht is. De gemeente zegt van niet, maar wij merken er veel van.” Waar het probleem eerst beperkt leek tot enkele tuinen, lijkt het nu een groter gebied te treffen. “Steeds meer mensen in de buurt hebben er ongemak van. Ze bijten vuilniszakken kapot, zitten in tuinen of kruipruimtes,” aldus Elbers. Hoewel de gemeente bewoners adviseert om maatregelen te treffen, zoals het plaatsen van klemmen en het weghalen van voedselbronnen, voelen veel buurtbewoners zich in de strijd tegen de ratten vooral op zichzelf aangewezen.