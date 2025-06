Man opgepakt na overlast, EOD doorzoekt camper

Een man is woensdagavond aan de Raadhuislaan in Werkendam opgepakt na een zoekactie van de politie. Hij zou eerder op de avond meerdere mensen in de buurt hebben lastiggevallen. Ook de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) werd opgetrommeld. Zij hebben onderzoek gedaan bij een camper op de parkeerplaats aan de Raadhuislaan.

De man is vermoedelijk de eigenaar van de camper op de parkeerplaats bij de sporthal. Er zou mogelijk explosief materiaal in de camper liggen. De omgeving werd ruim afgezet. De EOD heeft de camper met speciale apparatuur onderzocht. Ook de politie heeft onderzoek gedaan. Uiteindelijk vond de EOD een stalen kruikje dat geen explosief bleek te zijn. Het is door de EOD verwijderd en door de politie meegenomen voor onderzoek.

Foto: Erik Haverhals / Persbureau Heitink