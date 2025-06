Dief verraadt zichzelf met leugens over gloednieuwe fiets

Een fietsendief in Breda viel woensdag behoorlijk door de mand toen hij met agenten in gesprek ging over zijn nieuwe mountainbike. Die zei hij via een prikbord in de supermarkt gekocht te hebben, maar toen agenten het framenummer checkten, bleek de fiets gestolen te zijn. Ook was de man geen onbekende voor de politie.

Agenten zagen de man rijden op een gloednieuwe herenfiets en herkenden hem. De man was vaker gespot op een plek waar veel fietsen gestolen worden. De fietser reed een brandgang in, waardoor een agent uit de auto moest stappen om de man te roepen. De man bleef niet staan en de andere agent reed met de politieauto over het fietspad om de fietser tegemoet te komen. Zo wisten de agenten hem alsnog te stoppen.

De man zei dat hij niet wilde vluchten, maar dat het verkeer zo overweldigend was dat hij de agent niet hoorde. "Er was niet echt verkeer in een brandgang en een woonerf dat hem kon overweldigen", schrijft de politie donderdag op Instagram. Prikbord

Over de fiets verklaarde de man dat hij die een week geleden bij een supermarkt had gekocht. Op een prikbord zag hij dat de fiets werd aangeboden. Toen agenten hem vroegen of hij de contactgegevens van de koper had, veranderde het verhaal. Hij stond toevallig op het prikbord te kijken toen iemand in de supermarkt naar hem toe kwam en een fiets aanbood voor 350 euro. Hij had deze fiets gekocht en het framenummer gecontroleerd, waarmee niks aan de hand zou zijn. Toen agenten het framenummer zelf checkten, bleek de fiets anderhalve maand geleden gestolen te zijn. De man werd daarop aangehouden voor heling, het kopen van goederen waarvan je weet of had moeten weten dat ze gestolen zijn. Agenten gingen na de aanhouding naar de bewuste supermarkt en daar bleek het prikbord al jaren weg te zijn.