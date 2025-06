Vondst 160 kilo crystal meth leidt tot aanhouding op de snelweg

In een huis in Landgraaf is woensdag 160 kilogram crystal meth gevonden. Een 28-jarige man uit Oisterwijk en de 43-jarige bewoner waren op dat moment in het huis en konden direct worden aangehouden. Op de snelweg bij Boxtel werden later nog twee 31-jarige mannen opgepakt.

Na de vondst van de grote hoeveelheid harddrugs en de aanhouding ging het onderzoek van de politie door. De mannen die later op de snelweg in Boxtel werden aangehouden, komen uit Nieuwegein en Utrecht. Alle vier de verdachten zitten vast en mogen geen contact hebben met de buitenwereld. De politie onderzoekt de zaak en wil verder niks kwijt.