Peperdure villa Mo nu in handen van justitie, zo ziet-ie er van binnen uit

Het zijn onzekere tijden voor de Bredase influencer Mo Bicep (echte naam Mohamed Lemhadi). Justitie verdenkt hem van witwassen, zijn dure Mercedes AMG is in beslag genomen en sinds woensdag ligt er ook nog beslag op zijn peperdure villa die volgens justitie 924.661 euro waard is. Maar hoe ziet zo'n huis er eigenlijk uit?

Gelukkig is Lemhadi een open boek. Dat wil zeggen: als het gaat om zijn bezittingen. Zijn auto's, zijn horloges, hij deelt het allemaal met zijn volgers en laat zijn publiek meegenieten van zijn rijkdom. Ook zijn crib, de villa aan het Heilaarpark, die overigens op naam staat van zijn vrouw, verscheen in meerdere filmpjes van de influencer. Zo bezocht het YouTube kanaal 'Pure Luxe' de woning al twee keer en kreeg het een uitgebreide rondleiding. Speelkamer

De filmpjes geven een boeiend inkijkje in hoe Lemhadi woont, en waar justitie nu beslag op heeft gelegd. In de zomer van 2022 kwam Pure Luxe voor het eerst langs. In dat filmpje vertelde Lemhadi over de verbouwing die hij heeft gedaan. Zo is de woning volgens hem twee keer zo groot geworden.

Hij toont de woonkamer met enorme bank en een 'mooie visgraat vloer', keuken, speelkamer voor de kinderen, slaapkamers, badkamer en de tuin. Daar staan de crossmotoren die maandag door justitie in beslag zijn genomen. Tot slot komt ook het bedrijfspand aan de Nikkelstraat aan bod. Daar runt hij zijn supplementen webshop en ook staat er een webwinkel in babykleding geregistreerd die wordt gerund door de vrouw van Lemhadi. Bekijk hier de video uit 2022:

Nieuw zwembad

In 2024 is Pure Luxe wederom welkom in Breda. In een nieuwe video toont Lemhadi het nieuwe zwembad en het poolhouse dat hij heeft laten bouwen. Het zwembad wordt het decor voor vele tientallen filmpjes die Lemhadi op social media plaatst. Ook de rest van de tuin is in de tussentijd aangepakt, al blijkt dat Lemhadi niet opgepakt is vanwege zijn groene vingers: er zijn enorme tegels gelegd en het gras is vervangen door kunstgras. Bekijk hier de foto uit 2024: