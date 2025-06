Penningmeester hoeft verdwenen 20 mille niet terug te betalen

Een voormalig penningmeester van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ) in Bergeijk hoeft niet op te draaien voor de verdwijning van ruim 20.000 euro. Al anderhalf jaar heeft hij die claim boven zijn hoofd hangen. Volgens de kantonrechter in Eindhoven valt hem echter geen ernstig verwijt te maken.

Aan het eind van dat jaar kwam hij er achter dat er een geldkistje – met ruim 20 mille - was verdwenen. Direct lichtte S. de voorzitter en secretaris van de KPJ in en in de loods van de vereniging gingen ze op zoek naar het bedrag. Dat bleek spoorloos.

Opbrengst feestavond Het geld was in juli 2023 opgehaald op een feestavond tijdens de jaarlijkse zeskamp. Drie bestuursleden, onder wie S., de toenmalige penningmeester, hadden het bedrag samen geteld en in geldkistjes gestopt. S. werd, zoals gebruikelijk wanneer hij veel geld mee naar huis nam, begeleid. Zodat hij niet alleen de straat op hoefde. De opbrengst werd bewaard in een kluis, waarvan alleen de penningmeester de code wist.

Een dag later kwam het bestuur bij elkaar en weer een dag later moest S. een schuldbekentenis ondertekenen. Alleen in dat geval zouden de andere leden van de KPJ niet worden ingelicht over het verdwenen geld. Dat gebeurde toch, tot enorme frustratie van S., die naar eigen zeggen niet meer over straat durfde in zijn eigen dorp en enorm in de put zat.

In zak en as

Volgens het bestuur is er volgens de regels gehandeld, omdat een penningmeester verantwoordelijk is voor de financiën van een organisatie. De kantonrechter is van mening dat het hele bestuur verantwoordelijk is. Ook had het moeten onderkennen dat S. in zak en as zat, zich amper kon verdedigen en zich gedwongen voelde de schuldbekentenis te ondertekenen.

Een juridisch adviseur vertelde S. dat hij dat moest doen zodat de andere bestuursleden buiten schot zouden blijven. Ze hadden het niet zo ver moeten laten komen, stelt de kantonrechter, die bepaalde dat de schuldbekentenis moet worden vernietigd.

Ook vindt de kantonrechter dat het bestuur onterecht heeft gesteld dat S. zich ‘ongerechtvaardigd verrijkt’ heeft en het geld (inclusief rente) daarom moet terugbetalen. Deze bewering is onvoldoende onderbouwd.

Teveel geld thuis?

Verder had het bestuur van de KPJ in Bergeijk S. onterecht verweten teveel contant geld in huis te hebben: het was hiervan juist op de hoogte. Bovendien was het geld op termijn nodig om een carnavalswagen te bouwen. En verschillende bestuursleden kwamen bij S. thuis geld ophalen voor activiteiten van de vereniging.

Het bestuur heeft uit deze procedure overigens wel lering getrokken: een penningmeester mag thuis nog maar 5000 euro hebben. Het zal vooralsnog een raadsel blijven waar de ruim 20 mille zijn gebleven.