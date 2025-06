Topcrimineel Jan B. moet nog langer vastzitten in onderzoek naar bende

Topcrimineel Jan B. uit Hulten moet negentig dagen langer vastzitten in een onderzoek naar een crimineel netwerk. Ook een 55-jarige man uit Den Bosch zit nog vast. Dat besloot de rechtbank in Leeuwarden woensdag, meldt het Openbaar Ministerie donderdag.

In totaal zijn er acht verdachten in het onderzoek. Van hen blijven er zes nog negentig dagen langer vastzitten, onder wie dus Jan B. en de Bosschenaar. Een 40-jarige vrouw uit de gemeente Ommen en een 47-jarige man uit Waddinxveen zitten niet meer vast. Zij blijven wel verdachten in de zaak.