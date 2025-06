Oud-werknemer ASML deelde geheimen met Rusland, justitie eist 4 jaar cel

Als het aan justitie ligt, moet de 43-jarige Rus German A. vier jaar lang de cel in voor het verkopen van bedrijfsgevoelige informatie van de Veldhovense chipmachinefabrikant ASML aan Rusland. Dat stelde het Openbaar Ministerie (OM) donderdag voor de rechtbank in Rotterdam. A. zou ook informatie hebben gedeeld van de Eindhovense chipmaker NXP.

Het OM vermoedt dat de verduistering heeft plaatsgevonden van 1 november 2015 tot eind augustus 2024. Op harde schijven en USB-sticks bij hem thuis vond de politie ontwerphandleidingen voor microchips. A. zou in het bezit zijn geweest van honderden bestanden van zijn voormalige werkgevers.

A. ontkent dat hij contact had met Russische veiligheids- of inlichtingendiensten. Hij reisde regelmatig naar Moskou, maar weerspreekt dat hij daar bedrijfsgeheimen overhandigde aan zijn Russische contacten. Volgens het OM heeft A. informatie van zowel NXP als ASML met personen in Rusland gedeeld en daarbij technische bijstand verleend.

Bijdrage aan oorlog in Oekraïne

A. zou daar tienduizenden euro's mee hebben verdiend. Het OM verwijt de verdachte dat hij 'een substantiële bijdrage heeft geleverd aan de oorlog in Oekraïne', omdat Rusland de microchips vervaardigt voor het gebruik in militaire wapens en drones. A. heeft daarmee internationale en nationale regelgeving 'welbewust en op brutale wijze genegeerd'.

Hij erkende in de rechtbank dat hij de bedrijfsgevoelige informatie had opgeslagen en meegenomen naar huis. Naar eigen zeggen deed hij dat voor eigen gebruik. "Het is heel menselijk om een en ander te vergeten. Ik kon daar dan op de informatie terugvallen", zei A.

A. zit nu bijna tien maanden vast. Hij kreeg eind vorig jaar een inreisverbod van twintig jaar opgelegd voor Nederland.