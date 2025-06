Drinkwatervoorziening niet meer in gevaar door deal: 'Opluchting'

De drinkwatervoorziening in Tilburg en omgeving loopt geen gevaar meer. Dit komt door afspraken die zijn gemaakt tussen Brabant Water, de provincie, het Brabants Landschap en de Brabantse Milieu Federatie (BMF).

Bedrijven in een deel van Midden-Brabant dreigden afgesloten te worden van het drinkwaternet wanneer Brabant Water niet door mocht gaan met het oppompen van 18 miljoen kuub water per jaar aan de Gilzerbaan. De BMF en het Brabants Landschap wilden dit met een rechtszaak voorkomen, omdat hier verdroging zou dreigen voor het Natura 2000-gebied De Regte Heide. Ze waren in 2021 naar de rechter gestapt. De provincie gaf toen toestemming om de grondwaterwinning aan de Gilzerbaan op te voeren van 14,7 miljoen naar 18 miljoen kuub per jaar. Dit is nodig om voldoende drinkwater te kunnen blijven leveren aan inwoners en bedrijven in Midden-Brabant. Volledige compensatie

Het (juridisch) verzet is opgegeven nu de extra onttrekking volledig wordt gecompenseerd door het verminderen van drinkwaterwinning in andere natuurgebieden met een lage grondwaterstand. Waar dit gebeurt, moet nog worden bepaald. De provincie houdt ondertussen een vinger aan de pols bij de situatie in de Regte Heide.

Voor alle betrokken partijen stond de afgelopen jaren veel op het spel. Aan de ene kant dreigde de drinkwatervoorziening in Midden-Brabant in de knel te komen. Aan de andere kant is het voor de BMF en het Brabants Landschap erg belangrijk dat natuurgebieden niet nog meer bedreigd worden. Ze lijden al onder stikstof, maar door waterwinning neemt ook de kans op (verdere) verdroging toe. De vier partijen hebben er lang over gedaan om tot elkaar te komen. Rob van Dongen, algemeen directeur van Brabant Water: “Het is voor de drinkwatervoorziening in Brabant van groot belang dat we er samen uit zijn gekomen. Door de rechtszaak kwam de leveringszekerheid in de regio Tilburg onder grote druk te staan. Daarom had de rechter ook besloten dat tijdens de rechtsgang de vergunde onttrekking van 18 miljoen kuub door kon gaan.”

"Natuur biedt de beste bescherming van het grondwater."

"Het hand in hand gaan van de drinkwatervoorziening en de natuur is belangrijk, omdat drinkwater niet zonder de natuur kan. Natuur zorgt ervoor dat we in Brabant meer water vasthouden en dat het water schoon de grond intrekt. Natuur biedt de beste bescherming van het grondwater en hiervan maken wij uiteindelijk weer drinkwater. Dat is ook de reden waarom Brabant Water 1600 hectare grond rond waterwinningsgebieden natuurlijk beheert.” Volgens Van Dongen is er een ‘zorgvuldig proces’ doorlopen. “We zijn opgelucht dat het gelukt is om de drinkwatervoorziening veilig te kunnen stellen én oog te blijven houden voor de natuur. Zoiets neemt enige tijd in beslag. Wij waarderen de constructieve samenwerking met de provincie, de BMF en het Brabants Landschap.”

"We werken knoerthard om nieuwe waterwinningsbronnen te realiseren."