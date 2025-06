Automobilist (31) overleden bij botsing tegen een boom

Een 31-jarige man uit Asten is vrijdagochtend overleden bij een ongeluk in Ommel. Het ongeluk gebeurde op de Beekstraat, vlakbij vakantiepark Prinsenmeer.

De man reed tegen een boom langs de weg. Van de auto is weinig meer over. Brokstukken liggen verspreid over de weg. Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

De Beekstraat is afgesloten. De politie doet er onderzoek.