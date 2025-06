Weer illegale prostitutie in huis, gemeente sluit woning

Een huis aan de Straakvense Bosdijk in Helmond is donderdag per direct gesloten, nadat er opnieuw illegale prostitutie werd vastgesteld. Het is de tweede keer in korte tijd dat dit gebeurde. In het huis troffen de instanties twee vrouwen die seksuele handelingen aanboden tegen betaling.

In april van dit jaar was er voor het eerst illegale prostitutie in het huis. Daarna bleef het enige tijd stil, maar afgelopen maand kwamen er opnieuw meldingen binnen van overlast en signalen van prostitutie in het huis. Die meldingen kwamen terecht bij onder meer de gemeente, politie en maatschappelijke organisaties.

In het huis troffen de instanties twee sekswerkers. Ze kwamen uit Zuid-Amerika en Azië. De vrouwen zijn illegaal in Nederland en dus wordt er vanuit gegaan dat er sprake is van mensenhandel. De vrouwen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. Bewoner was al weg

De woningcorporatie heeft het huis onmiddellijk gesloten. De bewoner die er officieel stond ingeschreven, bleek er al langere tijd niet meer te wonen. De controle in het huis werd gedaan door het zogenoemde Peelland Interventieteam (PIT). Dat is een team van verschillende organisaties, zoals de gemeente, politie en andere diensten. Ze werken samen om plekken te controleren waar mogelijk iets niet goed gaat, zoals illegale prostitutie, mensenhandel, drugs of fraude.