Afgedankte wieken van windmolens worden geluidswal

Langs de A58 bij Oirschot ligt iets bijzonders: geen nieuwe windmolens, maar hun afgedankte wieken. Als geluidsscherm. Voor het eerst ter wereld worden oude windturbinebladen ingezet om verkeerslawaai tegen te houden. Een proef van Rijkswaterstaat die niet alleen innovatief is, maar ook een oplossing biedt voor een groeiend afvalprobleem.

Het recyclen van de wieken van windturbines, maar ook vliegtuigvleugels en veel boten, is nog erg moeilijk. Althans, een stuk moeilijker dan bijvoorbeeld het recyclen van staal of papier. Simpelweg omsmelten zoals bij metalen gaat niet.

Het bedrijf Blade-Made uit Rotterdam maakt al speeltuinen en straatmeubilair van afgedankte wieken. Zij kwamen met het idee om er ook geluidsschermen van te bouwen. Die worden nu getest langs de A58. Rijkswaterstaat heeft goede hoop dat ze werken. "We plaatsen alleen innovaties die het zolderkamerniveau zijn ontstegen", zegt de woordvoerder.

Bij Oirschot heeft Rijkswaterstaat langs de A58 een testlocatie waar ze nieuwe innovaties testen. "Op deze plek gaan we meten of ze in de praktijk ook echt werken", aldus de woordvoerder. "Aan geluidsschermen worden veel eisen gesteld." Het scherm wordt tot eind 2026 getest. Wie weet gaan we daarna nog veel meer windmolenwieken langs de snelweg zien.