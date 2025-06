RIVM: vanaf zondag hitteplan voor Brabant

Vanaf zondag geldt het hitteplan voor Brabant en Limburg, heeft het RIVM bekendgemaakt. Het hitteplan is een oproep voor iedereen. "Zorg voor elkaar en met name voor kwetsbare groepen zoals ouderen en jonge kinderen."

Vooral ouderen moeten opletten Ouderen boven de 75, mensen met een chronische aandoening, jonge kinderen, dak- en thuislozen en mensen in sociaal isolement lopen extra risico, volgens het RIVM. Bij hitte kunnen zij klachten krijgen als hoofdpijn, vermoeidheid of erger: uitdroging en zelfs een hitteberoerte.

"We willen het signaal afgeven aan mantelzorgers en (zorg)professionals dat er heet weer op komst is", zegt het RIVM. "Dit helpt om hen bewust te maken van de noodzaak om extra aandacht te hebben voor de mensen voor wie zij zorgen."

Het gezondheidsinstituut heeft dit, in overleg met het KNMI, besloten vanwege het warme weer de komende dagen. Mogelijk wordt het hitteplan begin volgende week uitgebreid naar de rest van het land.

Tips die het RIVM geeft tijdens de warme dagen:

Zet een glas water klaar voor iemand die dat zelf vergeet.

Houd ramen en gordijnen overdag dicht om de hitte buiten te houden.

Zorg dat kwetsbare mensen alleen in de koele ochtend of avond naar buiten gaan.

Volgens Weeronline stijgen de temperaturen volgende week naar mogelijk tropische waarden. De kans op een regionale hittegolf neemt toe. De komende dagen zijn al warmer. Maar zondag slaat het weer om. Er stroomt dan warmere lucht binnen en met zonnige perioden kan het met 30 tot 31 graden tropisch warm worden.

Het kan 35 tot 36 graden worden

Na het weekend wordt het nog warmer. Dinsdag kan het zelfs 35 tot 36 graden worden, zegt Weeronline.

Voor een regionale hittegolf moet het vijf dagen op rij ergens in Nederland 25 graden zijn, waarvan drie dagen minstens 30 graden. Volgens de huidige verwachting is de kans vrij groot dat dit in het zuiden en zuidoosten van het land lukt.