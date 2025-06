Sem werkte eerst in de beveiliging, maar is nu badmeester

Sem is eigenlijk toezichthouder en beveiliger op evenementen, maar werkt sinds vrijdag als badmeester bij het zwembad in Goirle. Het zwembad moest de deuren halverwege juni noodgedwongen sluiten vanwege een personeelstekort en was twee weken dicht. "Ik vind het hartstikke leuk werk, het is lekker buiten en er komt mooi weer aan."

Normaal zou hij aan het werk zijn als beveiliger op een evenement of bij een asielzoekerscentrum, maar sinds deze week werkt Sem Leegstra bij het zwembad in Goirle. De 19-jarige komt voor zijn nieuwe werk helemaal vanuit Zoetermeer naar het zwembad toe, maar dat vind hij niet erg. "Het werk is lekker buiten en er komt heel mooi weer aan', vertelt hij.

Sem is bij het zwembad terechtgekomen via het beveiligingsbedrijf waar hij voor werkt. Zij kregen een belletje van het zwembad in Goirle dat ze dringend personeel zochten. "Het bedrijf waar ik voor werk is al bekend bij het zwembad in Veghel, zo ben ik uiteindelijk hier terechtgekomen."

Hij moest een versnelde cursus volgen bij het zwembad voor reddingszwemmen. "Zodat ik niet alleen mensen buiten het water snel te hulp kan schieten, maar ook in het water", zegt Sem.

Personeelstekort

Het zwembad kampt halverwege juni plotseling met een personeelstekort. "We waren met de voorbereidingen eigenlijk zover dat we het hele seizoen hadden ingevuld met de mensen die we op dat moment bij ons in dienst hadden. Helaas hebben we door uitval van medewerkers niet kunnen waarmaken wat we zouden willen en zaten we ineens met een acuut personeelstekort", legt zwembadmanager Ingrid van Pelt uit.

Het lastige bij een zwembad is dat je niet zomaar open kunt gaan met vrijwilligers, stelt ze. "Er moeten bij een zwembad natuurlijk mensen staan die bevoegd zijn om toezicht te houden."

Doordat het zwembad in het nieuws kwam, meldden zich ook verschillende mensen die wilden komen helpen. Die beschikten helaas vaak niet over de juiste vaardigheden. Toen kwam het zwembad in contact met een beveiligingsbedrijf. "De medewerkers van het beveiligingsbedrijf hebben zich allemaal keihard ingezet om een spoedopleiding bij ons te volgen, zodat wij vanaf vandaag weer operationeel konden zijn."

Spoedopleiding

Om over de juiste certificaten te beschikken, volgden de nieuwe medewerkers een spoedopleiding bij het zwembad. Ingrid was zelf aanwezig bij de cursus en is tevreden met de uitkomst. "De nieuwe medewerkers hebben laten zien dat zij vaardig genoeg zijn om iemand te kunnen redden uit de diepe zwemkuil, maar ook dat zij beschikken over een stuk theorie en EHBO-vaardigheden."

Sem is blij dat hij kan helpen en kijkt ernaar uit om mensen te verwelkomen in het zwembad. "Het zwembad moet met lekker weer natuurlijk gewoon open zijn - voor kinderen, voor iedereen die recreatief wil zwemmen of gewoon baantjes wil trekken. Het nieuwe team en ik zijn heel blij dat we hierbij kunnen helpen. Iedereen is welkom en ik zal goed op ze passen."