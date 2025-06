Mustapha lekte geheimen Taghi naar z'n privémail en krijgt taakstraf

De rechtbank in Den Bosch heeft Mustapha F. (41) uit Hilversum veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. Hij zocht op zijn werk bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) vertrouwelijke en gevoelige informatie op over onder meer de EBI en Ridouan Taghi en stuurde dat door naar zijn hotmailadres. Hiermee kon hij zichzelf en collega's in gevaar brengen.

In eerste instantie dacht justitie dat de man geradicaliseerd en corrupt was, maar er zijn geen aanwijzingen dat F. de bestanden heeft doorgestuurd naar anderen of dat hij te linken is aan een criminele organisatie. Mustapha F. werkte jarenlang voor justitie bij de Landelijke Bijzondere Bijstandseenheid (LBB), die de grootse operaties uitvoeren op het gebied van veiligheid. Hij mailde zichzelf onder meer procedures rondom de beveiliging van de PI Vught en de PI Schiphol, namen van collega's, kentekens, communicatiestructuren en een e-mail met informatie van Team Criminele Inlichtingen (TCI). Volgens Mustapha F. mailde hij zichzelf 29 bestanden voor een onderzoek naar de herwaardering van zijn functie. Met een werkstuk wilde hij in kaart brengen wat de werktaken en de bijbehorende risico's waren.