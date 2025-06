Zo'n 25.000 huishoudens zitten zonder stroom door grote storing

Ongeveer 25.000 huishoudens hebben vrijdagmiddag geen stroom door een storing in de omgeving van Den Bosch en Boxtel. Dat meldt de Veiligheidsregio. Netbeheerder Enexis verwacht dat de storing pas tussen half acht en half tien vanavond is opgelost. De oorzaak is niet bekend.

De storing is rond tien over vijf begonnen in onder andere Den Bosch, Vught, Cromvoirt, Boxtel, Esch, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum. Op sommige plekken in Den Bosch doen de stoplichten het niet, waardoor het een chaos is op de weg. Er zijn meerdere liftopsluitingen waar de brandweer voor uitrukt. Sommige klanten van telecommunicatiebedrijven Odido en Vodafone hebben ook last van de storing. De treinen rijden wel.

Enexis laat rond zes uur weten dat monteurs onderweg zijn om het probleem op te lossen. Ze kunnen nog niet zeggen hoe lang het precies duurt, maar normaal gesproken wordt zoiets binnen twee tot vier uur verholpen.

Problemen bij restaurants en winkels

Bij pizzeria La Rivetta in Sint-Michielsgestel is de stroom ook uitgevallen. "Het licht is uit. De pizza-oven, frituur en grill doen het ook niet meer. We hadden twee klanten die pizza hadden besteld toen onze oven uitviel", vertelt Milou van La Rivetta. "We kunnen wel ijsjes verkopen, maar meer dan dat kunnen we nu niet doen. Het ijs blijft best lang koud, maar als het nog lang duurt dan is het misschien wel gesmolten."

Ook bij restaurant De Rosier in Vught hebben ze last van de storing. "Niks doet het meer. De lampen en de kassa zijn uit. We hebben geen vuur en we kunnen dus geen warm eten serveren, maar we anticiperen erop met drinken en koude salades", zegt Sven van De Rosier. "We hebben net onze zomerkaart geïntroduceerd, dus we hebben nog genoeg andere dingen aan te bieden."