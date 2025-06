Ondernemers geraakt door stroomstoring: 'Mogelijk hele voorraad bedorven'

Een grote stroomstoring zorgt vrijdagavond voor flink wat overlast in onder meer Sint-Michielsgestel, Vught, Den Bosch en omliggende gebieden. Vriezers, ovens en kassa’s doen het niet meer, maar ondernemers proberen er het beste van te maken. "Gratis ijs!"

De stroom viel rond tien over vijf uit in Den Bosch, Vught, Cromvoirt, Boxtel, Esch, Sint-Michielsgestel, Den Dungen en Berlicum. Vooral in de horeca zijn de gevolgen goed merkbaar. Dafne Habraken van Het Kaashapje in Sint-Michielsgestel stond net salades in te scheppen toen de stroom uitviel. "Ojee, paniek, dacht ik. En toen keek ik naar de overkant en zag ik dat het daar ook overal donker was. Dus het lag niet aan mij", vertelt ze. Habraken had op dat moment klanten in de winkel. Die kon ze nog een betaalverzoek sturen via de app Tikkie. Daarna kwam niemand meer binnen. "Want iedereen ziet dat het klaar is voor nu." Ze maakt zich wel zorgen om haar voorraad. "Als het lang duurt, moet ik misschien driekwart van de voorraad weggooien. Dus ik hoop dat het snel opgelost gaat worden." Tot die tijd blijft ze wachten. Ze wil geen risico lopen dat kaas bedorven raakt.

"Toen ik merkte dat we geen internet hadden, werd ik boos."

Voor kinderen in de omgeving brengt de storing onverwachts plezier. Bij IJsbar80 wordt gratis ijs uitgedeeld. "We willen hier zo snel mogelijk vanaf," zegt medewerker Steffie Olijslagers. "Al het ijs in de vitrine moet weg, want dat is straks niet meer goed. Je moet het oplossen, dus we brengen ijs uit de vriezer naar een collega in Boxtel." Kinderen uit het dorp vinden het in ieder geval leuk. "Ja lekker, gratis ijs!", zegt een van hen. Een meisje vindt de gratis ijsjes lekker, maar baalt toch. "Nu kan ik niet op mijn iPad spelen", zegt ze. "Toen ik merkte dat we geen internet meer hadden, werd ik boos. Maar ik rende gelijk hier naar toe."

Gratis ijs bij IJsbar80 (foto: Omroep Brabant).

Bij pizzeria La Rivetta in Sint-Michielsgestel is het donker. "Het licht is uit. De pizza-oven, frituur en grill doen het ook niet meer. We hadden twee klanten die pizza hadden besteld toen onze oven uitviel", vertelt Milou van Hamond. "We kunnen wel ijsjes verkopen, maar meer dan dat kunnen we nu niet doen. Het ijs blijft best lang koud, maar als het nog lang duurt dan is het misschien wel gesmolten. Veel klanten hebben geprobeerd om een pizza te bestellen, omdat ze thuis niet kunnen koken. Maar sorry, wij hebben ook geen stroom."

De pizza's die net in de oven zaten (foto: Omroep Brabant).