Man overleden tijdens werk, geldboete voor bedrijf flink verlaagd

Het is bijna elf jaar geleden dat een 27-jarige man uit Tilburg overleed nadat hij op het werk in een rioolbuis giftig gas inademde en viel. Zijn werkgever Helma Reinigingsbedrijf in Goirle moest in eerste instantie een boete van 80.000 euro betalen. Dat besliste de rechtbank in Breda vijf jaar geleden. Het gerechtshof in Den Bosch besliste vrijdag in hoger beroep dat het bedrijf nog maar 4.000 euro hoeft te betalen omdat er geen sprake is van aanmerkelijke schuld.

Het was 9 december 2014 toen de Tilburger een rioleringsbuis moest schoonmaken aan de Oisterwijksedreef in Haaren. De man klom een put van vier meter in zonder het vereiste veiligheidsharnas, een redlijn, gasmasker en gasdetectiemeter. Toen hij klaar was, klom hij de ladder weer op naar boven. En toen ging het vreselijk mis. Hij viel achterover het riool in. Al snel kwam de brandweer, maar de man bleek al overleden te zijn toen ze hem uit het riool haalde.

Het slachtoffer had tijdens zijn werk in het riool het giftige gas waterstofsulide ingeademd. Het is niet zeker dat de man is overleden door dit giftige gas. Het Openbaar Ministerie en de rechter waren in 2020 in elk geval wel van mening dat het reinigingsbedrijf nalatig is geweest. Ze hadden de man beter moeten voorbereiden op zijn werk en bovendien was er te weinig toezicht.