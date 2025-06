112-nieuws: Vrouw zwaargewond na ongeluk in huis, met spoed naar ziekenhuis • Auto in water na uitwijkmanoeuvre

In dit liveblog houden we je deze zaterdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Redactie Geschreven door

Liveblog

06:52 Vrouw zwaargewond na ongeluk in huis, met spoed naar ziekenhuis Een vrouw is vrijdagnacht ernstig gewond geraakt bij een ongeluk in een huis aan de Ambrosiusweg in Waalwijk. Hulpdiensten kwamen massaal naar de straat. Vanwege de ernst van de situatie kwam ook een traumaheli naar Waalwijk. Lees verder Foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink.

06:14 Auto in water na uitwijkmanoeuvre Een auto belandde vrijdagnacht in het water in Heesbeen. Het ging mis toen de automobilist probeerde uit te wijken. Lees verder Foto: Instagram wijkagent Elco Rosmalen.

06:10 Politie haalt wandelaar van de weg Agenten van de politie Markdal haalden vrijdagnacht een wandelaar van de weg in Alphen. Iemand die de man daar had zien lopen had de politie gewaarschuwd. Lees verder Foto: Insta politie Markdal.