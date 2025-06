Samen 850 jaar, 12 broers en zussen zien elkaar nog vaak: 'Blijven hecht'

Met twaalf kinderen was de familie Peters uit Milheeze een heel normaal gezin in de jaren zestig. Groot, maar in Rooms-Katholiek Brabant niet heel opvallend. Maar nu bereiken de twaalf kinderen van vader Johan en Anna zondag een bijzondere mijlpaal. Samen zijn de 12 broers en zussen 850 jaar oud.

Na Thomas kwamen er zes meisjes, Rina (76) was het tweede meisje en derde kind in het gezin. "Mijn ouders konden al die helpende handjes goed gebruiken", vertelt ze. "De jongens werkten mee in het bedrijf en de oudste meisjes hielpen mee in het huishouden en de zorg voor de jongsten. "Ik ging bijvoorbeeld met mijn jongste zus Elly naar het consultatiebureau."

Het gezin Peters groeit op aan de Bankert in Milheeze, in de Catharina Hoeve. "Die boerderij hebben mijn ouders gebouwd nadat ze getrouwd zijn", vertelt Thomas Peters. Met zijn 79 jaar is hij de oudste van het gezin van twaalf. Hun ouders runden een gemengd boerenbedrijf met rundvee, varkens en kippen. "Het was hard werken en we deden alles nog met de hand."

Rina vindt het jammer dat uitstapjes voor het gezin zeldzaam waren. Ze hadden het financieel ook best moeilijk soms. "We moesten als kinderen altijd werken. Soms was er een dagje speeltuin in Elzendorp of door zegeltjes te sparen, konden we weleens naar de Efteling, maar echt op vakantie zat er niet in."

"We leefden eenvoudig en hadden niet veel nodig", vertelt Rina. "Dat is nog steeds zo, we hebben niet veel luxe nodig om tevreden te zijn", vult Thomas haar aan. "We hadden eerst geen telefoon en televisie. In het begin niet eens een waterleiding, maar een ouderwetse waterpomp en dan was het maar de vraag of je goed water naar boven haalde", vertelt hij lachend.

De twaalf broers en zussen zijn nog altijd erg hecht. "Dat komt, denk ik, omdat we elkaar in onze jeugd nodig hadden. Of het nu ging om opvoeden of kattenkwaad uithalen, je kon niet zonder elkaar", vertelt Rina. Het gezin komt nog steeds regelmatig bij elkaar over de vloer. "Geen verjaardag wordt overgeslagen en soms stappen we ook gewoon op de fiets voor een kopje koffie."

Want de broers en zussen wonen nog allemaal of fietsafstand van elkaar. En dat is ook best handig met twaalf verjaardagen per jaar. "Er is namelijk niemand op kamers gegaan tijdens de studie en we gingen ook allemaal in de buurt van Milheeze uit. Daardoor hadden we ook hier onze vrienden en kwamen we ook in de regio onze partners tegen", legt Thomas uit.