Forse vertraging op A4 nadat auto over de kop slaat

Op de A4 richting de Belgische grens staat een flinke file na een ernstig ongeluk. Bij Hoogerheide is een auto over de kop gevlogen en vervolgens door de vangrail geschoten. De vertraging neemt rond vier uur wel af.

Door het ongeluk staat er vanaf Hoogerheide een file tot voorbij Bergen op Zoom. Er zijn in de richting van België twee rijbanen afgesloten. Het is niet bekend of en hoeveel gewonden er zijn gevallen bij het ongeluk en wat de toedracht is.

Omdat de auto door de vangrail is geschoten, was de A4 in de richting knooppunt Sabina dicht ter hoogte van afrit Hoogerheide. Rond tien over drie is daar alleen nog de linkerrijstrook dicht

Herstelwerkzaamheden

Rijkswaterstaat meldt dat in de richting van België voorlopig nog rijbanen dicht blijven. Het wegdek moet schoongemaakt worden door een zogeheten ZOAB-cleaner. Verder moet ook de vangrail gerepareerd worden. Onduidelijk is hoe lang dit alles nog gaat duren.