Vier explosies bij grillroom: zaak mag na het weekend weer open

Grillroom Sofram aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal mag vanaf maandag weer open. De zaak moest afgelopen maand de deuren sluiten, omdat er in korte tijd vier aanslagen waren. De grillroom werd vernield met vuurwerk, explosies en brand. De gemeente hoopt dat nu, na de sluiting, de rust is teruggekeerd op de Rembrandtgalerij.

De gemeente Roosendaal worstelt al een tijdje met de veiligheid bij de Rembrandtgalerij. Bij twee horecazaken werden meerdere aanslagen gepleegd. Het begon eind mei met een brandbom bij cafetaria Ceder. De zaak moest daardoor twee weken dicht. Begin juni werd grillroom Sofram vervolgens twee nachten oprij het doelwit van een explosie. De eerste nacht werd er een baksteen met vuurwerk door de ruit gegooid, de volgende nacht werd er vuurwerk bij de deur gelegd. De gemeente besloot het pand daarom voor onbepaalde tijd te sluiten.

De eigenaar van de grillroom vond de sluiting onbegrijpelijk. "Wij zijn hier de slachtoffers, maar ondertussen wordt wel mijn zaak gesloten", zo vertelde hij na de sluiting. Na ongeveer twee weken mocht de zaak weer open, maar datzelfde weekend was er opnieuw een aanslag bij de grillroom. Aan de achterkant van de zaak werd brand gesticht. De rechter kwam daarom terug op de het feit dat de sluiting was opgeheven, en dus moest de zaak voor de tweede keer op slot.