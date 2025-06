Koper van Peter Gillis-parken doet opmerkelijke oproep aan 'gewone mensen'

Een opmerkelijke oproep van Jeroen Ferara, de man die namens de Friese ondernemer Taeke Dijkstra op zoek is naar een koper voor de Nederlandse parken van Peter Gillis. Mensen die interesse hebben om zelf een park over te nemen, mogen zich bij hem melden, zo laat hij weten. Het bericht roept vragen op over de status van de miljoenendeal: gaat het Dijkstra ooit lukken om 185 miljoen voor de parken bij elkaar te krijgen?

'Italiaanse partij' Afgelopen maandag was Ferara, die zichzelf ziet als de 'dealmaker' van Dijkstra, nog optimistisch. Op zijn vakantieadres in Italië was hij in gesprek met een Italiaanse partij die mogelijk alle parken over zou willen nemen, zo meldde hij aan Omroep Brabant.

Al snel was er een kink in de kabel. Toen bleek dat Gillis grote problemen met de Belastingdienst had, trokken de investeerders achter Dijkstra zich terug. Gillis spande een zaak aan en de rechter besliste dat de deal toch door moest gaan, Dijkstra moest dus betalen. Maar inmiddels zijn we maanden verder en is er van een deal nog geen sprake.

Tegelijkertijd zinspeelde hij ook op andere opties. Zo zei hij best zelf, samen met Taeke Dijkstra, een park te willen runnen. Naar eigen zeggen is Ferara 'veertien uur per dag' bezig met het zoeken naar mogelijk geïnteresseerde partijen.

'Local heroes'

Zaterdag stuurt Ferara een nieuw bericht aan meerdere media. Dat bericht is deels positief. Zo zou hij nog steeds in gesprek zijn met meerdere partijen. "Gesprekken over 185 miljoen, een paar week na de perikelen (...) is best een grote vooruitgang", zo zegt Ferara. Onder de geïnteresseerden zouden ook 'gewone mensen' zitten, Ferara noemt ze 'local heroes', die parken over willen nemen.

Toch is er van een deal nog geen sprake. De Groninger met Italiaanse roots komt dan ook met een oproep: "Mochten er (...) mensen of bedrijven geïnspireerd zijn om op te staan als held voor hun regio, dan kunnen ze mij persoonlijk contacteren." Mensen die een park willen overnemen kunnen via de website van de 'dealmaker' een mail sturen.

'Spoor van financiële chaos'

De opmerkelijke oproep roept de vraag op of deze deal ooit wel rond gaat komen. En dan is er ook nog de nodige negatieve publiciteit rond Taeke Dijkstra. Zo kwam De Limburger onlangs met een lang verhaal over het 'spoor van financiële chaos' dat Dijkstra gedurende zijn carrière na heeft gelaten. De krant schrijft onder meer over opgelegde dwangsommen, onbetaalde rekeningen en hoe Dijkstra uit zijn vakantiewoning is gezet.

"Zaken uit het verleden hebben financieel en juridisch geen invloed op de koop van de parken van de Oostappen Groep", zegt Ferara over de berichten. Wel baalt hij van de aandacht. "De negatieve publiciteit (...) komt de parken, de medewerkers, de regio en inwoners, niet ten goede."