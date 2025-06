Eigenaar grillroom blij met opening na explosies: 'Maand vol onzekerheid'

Recep Çelik, eigenaar van Grillroom Sofram, is opgelucht dat zijn zaak maandag weer open mag van de gemeente. De grillroom aan de Rembrandtgalerij in Roosendaal werd door de burgemeester gesloten, omdat er vier explosies in korte tijd waren. De eigenaar hoopt dat de rust in de wijk terugkeert door de genomen maatregelen. "Ik kan niet brood bakken én handhaven", zegt hij.

"Het was een maand vol onzekerheid. Het bleef een groot vraagteken wanneer we meer open mochten", vertelt hij. "Het voelt als een grote opluchting dat we maandag weer open kunnen." Aan de Rembrandtgalerij is het al langer onrustig. Tegenover de grillroom, bij Cafetaria Ceder, ging eind mei al een brandbom af. De zaak moest twee weken dicht. Begin juni werd de zaak van Çelik twee nachten op rij het doelwit van een explosie. Een baksteen met vuurwerk werd door de ruit gegooid en er werd vuurwerk voor de deur gelegd. De zaak moest voor onbepaalde tijd de deuren sluiten.

Het briefje dat op het raam van Grillroom Sofram hing (foto: ZuidWestUpdate).

Na twee weken mocht de grillroom weer open, maar dat weekend werd er brand gesticht aan de achterkant van de zaak en besloot de rechter dat de grillroom opnieuw twee weken dicht moest. Dat had niet het gewenste effect, want een paar dagen later raakte de gevel beschadigd door de ontploffing van een zelfgemaakte brandbom. De eigenaar was het ondanks de onrust niet eens met de sluiting. "Ik ben slachtoffer en dan wordt mijn zaak gesloten", zegt Çelik. "De zaak sluiten bleek geen oplossing, want het ging nog steeds mis en ik moet machteloos wachten op een besluit van de gemeente." Het hele team van Çelik zat een maand lang zonder werk te wachten op een heropening. De eigenaar besloot een petitie te starten om aandacht te vragen voor de problemen in de wijk. "Ik kan geen brood bakken én handhaven. Veel mensen leefden de laatste maand met mij mee", zegt hij.

"Afwachten of de rust terugkeert."