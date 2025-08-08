Lang gekoesterde wens komt uit voor Frans Bauer en Django Wagner

De wens was er al jaren bij Frans Bauer en Django Wagner: samen een plaat opnemen en uitbrengen. Maar het juiste nummer kwam voor de twee maar niet op hun pad, totdat een producer iets opstuurde. Sinds deze vrijdag is het nummer te beluisteren: 'Heb je al genoeg genoten?'

De twee volkszangers hadden al langer het idee om samen een nummer te maken. "Toen de producer het ons liet horen dachten we: wauw. dit is echt fantastisch", zegt Frans Bauer.

"We zijn allebei toch wel een beetje levensgenieters", zegt Django Wagner, terwijl hij grappend naar hun buiken wijst. "Je wil natuurlijk ook wel iets meer genieten van het leven. Dat doen we veel te weinig, omdat we eigenlijk nog steeds veel te veel werken."

Bauer: "Je moet je wel realiseren dat we allemaal op een dag moeten omkijken en onszelf de vraag stellen: 'Heb je al genoeg genoten?' De boodschap die we uit willen dragen is waardeer de kleine dingen, het bij elkaar zijn, gezellig hebben samen", licht hij toe. "Het is niet vanzelfsprekend. Geniet van het leven en pluk elke dag."