Ouderen met een ijsje in het donker door extreme hitte: 'Gemak houden'

De gordijnen, deuren en ramen bij het verzorgingstehuis SamenThuis in Deurne zijn zondagochtend potdicht terwijl de airco en ventilatoren overuren draaien. De hoogbejaarde bewoners zijn een kwetsbare groep tijdens de extreme hitte die ook de komende dagen nog aanhoudt. Een hitteprotocol in het verzorgingstehuis moet voorkomen dat de ouderen bezwijken onder de hitte. "We zorgen extra goed voor de bewoners en voor onszelf", zegt verpleegkundige Monique Dankers.

In het donker zitten de hoogbejaarde bewoners van het verzorgingstehuis zondagochtend aan de koffie en thee. "We houden de ruimtes koel door de ramen te verduisteren, de ramen en deuren gesloten te houden en de airco en ventilatoren aan te zetten", vertelt verpleegkundig teamleider Monique.

"Vanaf eerste hoge temperaturen extra waakzaam."

Met een gemiddelde leeftijd van 90 jaar zijn de bewoners in Deurne een kwetsbare groep tijdens de verwachte hittegolf. "Wij zijn vanaf de eerste hoge temperaturen extra waakzaam. Het RIVM heeft een hitteplan aangekondigd, maar zelf hebben wij ook een hitteprotocol", vertelt de verpleegkundige. Bewoners worden luchtig gekleed door verpleegkundigen en worden nog vaker voorzien van een verfrissend glaasje drinken. Om het hoofd extra koel te houden, worden er zondag ijsjes uitgedeeld. "Het smaakt lekker en ik kan het hoofd koel houden", zegt bewoner Ron.

Anny heeft iets meer moeite met de warme dagen. "Ik heb veel last van de hitte, maar met de gordijnen dicht is het aangenaam. Ik drink ook veel en doe weinig actiefs. Normaal is er in de zaal wel iets te doen, maar nu hebben we een aangepast programma. Je moet je gemak houden met dit weer", zegt ze. Ondanks het aangepaste programma verliezen de bewoners elkaar niet uit het oog op warme dagen. "Je moet rustig blijven, maar je kan wel een praatje met iemand maken en er voor elkaar zijn", beslist Ron.

Bewoner Ron geniet op warme dagen van een verfrissend ijsje (beeld: Omroep Brabant).

"Bewoners die naar buiten gaan, komen snel terug."