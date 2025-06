Motorracer Zonta van den Goorbergh emotioneel na sterkste thuisrace ooit

Motorcoureur Zonta van den Goorbergh uit Breda is twaalfde geworden tijdens de TT van Assen zondagmiddag. Het levert hem vier punten op in het wereldkampioenschap in de Moto2. De coureur is trots op zijn goede race. "Het is heel speciaal om juist dit weekend zo sterk te presteren en dichtbij de kop te zitten. Dat maakt mij wel een beetje emotioneel."

De afgelopen jaren hadden Zonta van den Goorbergh en de TT van Assen geen gelukkig huwelijk. "Ik heb nog nooit een fatsoenlijke thuisrace kunnen rijden. Er was elke keer wel iets, of een crash voor of in de wedstrijd. Om dan nu gewoon uit te rijden, ook punten te pakken en zo'n tempo te kunnen rijden tijdens, daar ben ik heel blij mee."

De coureur was voor de camera zichtbaar emotioneel over zijn prestatie en de reactie van het Nederlandse publiek. Maar Van den Goorbergh zijn stem brak toen hij zijn dankwoord uitsprak naar een van zijn grootste fans: zijn oma. "Ze ligt nu in het ziekenhuis en ik wil laten weten dat ik aan haar denk", zegt de tiener zichtbaar aangedaan.

En er had zelfs meer ingezeten voor de Bredase motorcoureur als hij in de eerste ronde geen vijf seconden was verloren, hij zakte van zijn twaalfde startpositie naar de achttiende plek. "Dat kwam omdat iemand eraf ging en niet goed uitkeek toen hij de baan weer opkwam. Maar over de hele race heb ik in totaal maar 13 seconden achterstand op de kop opgelopen. Maar eigenlijk is dat maar 8 seconden en dat is echt heel goed.

Het leverde Zonta van den Goorbergh in ieder geval ook applaus op van zijn team toen hij binnenkwam na de race. Dat levert ook hopelijk zelfvertrouwen op, want de leiding van zijn team RW Racing GP heeft gezegd dat de Bredanaar meer van voren moet eindigen.

De Braziliaan Diogo Moreira won de race op het hete asfalt in Drenthe, waar de TT zijn honderdjarige bestaan viert. Hij drukte zijn wiel net iets eerder over de meet dan de Spanjaard Arón Canet, die bijna de hele wedstrijd op kop had gereden. Voor Moreira was het zijn eerste GP-zege. Naast Van den Goorbergh pakte ook de andere Nederlander Collin Veijer twee punten door als zestiende te eindigen.