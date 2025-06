Zweten op de steigers, zo pakt de bouw de hitte aan

Het wordt heet deze week, snikheet zelfs. Maar het werk op de bouw gaat gewoon door. Daarom neemt de VB Groep extra maatregelen: "Natuurlijk is er ook tijd voor een ijsje."

De twee heetste dagen van de week moeten nog komen, met dinsdag en woensdag temperaturen van boven de 35 graden. “De gevoelstemperatuur ligt in zon nog eens flink hoger, dus we proberen rond het heetst van de dag vooral in de schaduw of binnen te werken."

Op de Tongelresestraat in Eindhoven zijn de bouwvakkers maandagochtend al vroeg aan de gang. “We starten wat eerder, dan is het nog niet zo warm”, vertelt Jan van Hamond van VB Groep. Hij houdt zich als manager onder meer bezig met arbeidsomstandigheden. “We houden vaker pauze en zorgen voor genoeg drinkwater."

De allerbeste maatregel? Die komt misschien wel in de vorm van iets lekkers. "Natuurlijk is er af en toe tijd voor een ijsje,” glimlacht De Laat.

Hoofduitvoerder Wil de Laat wijst op een zonnebrand-dispenser is een keet. “Het is naast smeren goed om je lichaam af te dekken voor de warmte. We moeten rekening houden met de veiligheid, dus we doen natuurlijk een helm op en goede schoenen aan. Strandsandaaltjes kunnen we hier niet gebruiken."

Volgens Van Hamond is het niet zo dat het werk bij bepaalde temperaturen stilgelegd wordt. “Het hangt af van de luchtvochtigheid en de werkzaamheden. In de schaduw en binnen is het nu nog goed te doen.” Extra maatregelen, zoals koelvesten, zijn voor nu niet nodig. “Dat soort spullen gebruiken we alleen als het echt extreem wordt en het werk niet kan worden uitgesteld. Dan zal deze warmte langer moeten aanhouden."

Tuinman Jeffrey van Veghel was maandag al voor zes uur uur op het terrein aan de gang, terwijl hij normaal pas om zeven uur start. “Zo kan ik eerder stoppen en toch mijn uren maken. Ik drink wat meer water, eet veel fruit en hou iets vaker pauze. Ik heb gekozen voor buitenwerk en dan weet je dat dit erbij hoort. Soms is er sneeuw en regen, soms is het warm."

Tegelzetter Kees Jambon werkt binnen, in korte broek. “Het is wel wat benauwd en zweterig, maar goed te doen. We hebben zoveel mogelijk spullen al binnen gezet, zodat we niet te veel naar buiten hoeven. En ook wij beginnen gewoon wat vroeger."