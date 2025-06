Glazenwasser lichtte jarenlang mensen op en krijgt een taakstraf

Een Eindhovenaar is maandag veroordeeld tot een taakstraf van 180 uur. De man deed zich jarenlang voor als glazenwasser, maar verscheen bijna nooit op een klus. Hij lichtte zeker zeventien mensen op, in en rond Eindhoven. De 45-jarige man was tijdens de zitting zichtbaar nerveus en bekende bij binnenkomst meteen schuld. "Ik ben schuldig, dus dan moet ik ook op de blaren zitten."

Jean-Marie P.M. ontfutselde mensen in de omgeving van Eindhoven gedurende een periode van vijf jaar duizenden euro's. "Ik had net mijn hond uitgelaten toen hij in zijn auto voorbij kwam. Hij vroeg of ik nog een glazenwasser zocht", vertelt Rian, een van de slachtoffers. "Hij had een hele map met zijn klantenbestand. Iedereen stond met naam en handtekening netjes genoteerd. Mijn glazenwasser was net gestopt, dus hij kwam op het perfecte moment."

Rian is een van de zeventien slachtoffers. Haar vertrouwen in de mens is geschaad. "Ik kan mensen niet meer met een open blik toe tegemoet treden. Mijn vertrouwen is beschadigd en dat vind ik jammer", vertelt ze bij de rechter.