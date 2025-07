Pontjes over Maas varen niet om hitte: 'Uitermate verstandig besluit'

Tropenroosters op scholen en in de bouw, allemaal maatregelen vanwege de zeldzame code oranje voor de hitte in Brabant. Het pontje bij Ravenstein kent geen tropenrooster, maar is 'hittevrij'. “Ik had nooit aan een hitteplan gedacht en dat het pontje zou stoppen met varen”, vertelt Eric die al vijf jaar als vrijwilliger meevaart. Wilma, die in haar scootmobiel geniet van het zonnetje, baalt van het besluit.

Alle pontjes van Uiterwaarde blijven dinsdag en woensdag aan de kade. Het gaat behalve die bij Ravenstein om het pontje bij Demen en Gouden Ham.

“Schijnbaar is het te warm, ikzelf heb er geen moeite mee.”

Het pontje aan de Maasdijk in Ravenstein brengt voetgangers en fietsers voor anderhalve euro naar Niftrik. Vrijwilligers varen het pontje en doen de kaartverkoop. En die mensen zijn vaak op leeftijd, waardoor de tropische temperaturen ‘gevaarlijk’ worden en het pontje deze dagen noodgedwongen aan de kant blijft. Wim uit Uden, die met zijn fiets normaalgesproken oversteekt van Brabant naar Gelderland, snapt de keuze. “Ik vind dit een uitermate verstandige beslissing. De vrijwilligers moeten in de brandende zon wachten. Ik blijf vanaf nu ook lekker binnen."

Eric en Willem brengen voetgangers en fietsers naar de overkant (foto: Noël van Hooft).

Schipper Willem Verhagen vaart sinds een jaar het pontje op en neer. “Schijnbaar is het te warm, ikzelf heb er geen moeite mee”, zegt hij nonchalant. “Op het water is het niet zo erg, maar aan wal wel. 38 graden is wel heel warm, dat is voor veel mensen te gek.”

“Ik begrijp het, maar ik baal er wel van.”

“Ik snap dat ze het pontje stilleggen voor onze vrijwilligers die vaak al op leeftijd zijn”, zegt kaartverkoper Eric de Jonge. “Maar ik had nooit aan een hitteplan gedacht en dat het pontje zou stoppen met varen.” Naast het gevaar voor de vrijwilligers, komt er ook bijna niemand naar het pontje met zulke hoge temperaturen. “Mensen gaan niet fietsen door de brandende zon.” Wie wel door het zonnetje rijdt, is Wilma uit Wychen. In de zomermaanden maakt ze regelmatig een ritje naar Ravenstein. “Vaart het pontje niet? Maar daarop is het heerlijk”, zegt ze terwijl het pontje maandag naar de overkant vaart. “Ik begrijp het, maar ik baal er wel van.”

Wilma hoort op het pontje dat dinsdag en woensdag niet gevaren wordt (foto: Noël van Hooft).