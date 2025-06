Akker met graan gaat in vlammen op: brandweer krijgt hulp van omstanders

Een deel van een akker aan de Spellestraat in Wouw is maandagmiddag in vlammen opgegaan. Het vuur brak tien voor halfvier uit en was even na vieren onder controle.

De brandweer was met veel mensen en materieel aanwezig. Ook burgers hielpen een handje. Op het stuk grond stond graan, waarvan een deel dus is verbrand. De oorzaak van de brand is onbekend.

Foto: Christian Traets/Persbureau Heitink.

